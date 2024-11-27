Reeder Samsunpor, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor
Reeder Samsunpor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynayacağı SİPAY Bodrum FK maçının hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde devam ediyor. Antrenmanda sakatlığı sona eren Carlo Holse de yer aldı.
Reeder Samsunpor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında oynayacağı SİPAY Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmanda futbolcular, dar alan oyunundan sonra çift kale maç yaptı.
Sakatlığı sona eren Carlo Holse, idmanda yer aldı.
Karadeniz ekibi, SİPAY Bodrum FK maçının hazırlarını yarın sürdürecek.