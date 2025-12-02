Recep Uçar, 1 ay aradan son Süper Lig'e geri döndü

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İlhan Palut'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna tanıdık bir ismi getirdi.

ÇAYKUR RİZESPOR'DA RECEP UÇAR DÖNEMİ

Çaykur Rizespor, teknik direktör Recep Uçar ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Recep Uçar ile prensip anlaşması sağlamıştır. Teknik direktör Recep Uçar, Pendikspor ile karşılaşacağımız Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesini teknik ekibi ile birlikte Çaykur Didi Stadyumu'nda izleyecektir. İmza töreni ile ilgili detaylar önümüzdeki saatlerde basın mensupları ile paylaşılacaktır.'' denildi.

1 AY SONRA SÜPER LİG'E GERİ DÖNDÜ

2 Kasım 2025 tarihinde Konyaspor ile yollarını ayıran Recep Uçar, 1 ay aradan sonra Süper Lig'e geri döndü. 50 yaşındaki teknik adam, Konyaspor'un başında çıktığı 45 maçta 1.51'lik puan ortalaması yakalamıştı.