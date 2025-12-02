Haberler

Recep Uçar, 1 ay aradan son Süper Lig'e geri döndü

Recep Uçar, 1 ay aradan son Süper Lig'e geri döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2 Kasım 2025 tarihinde Konyaspor ile yollarını ayıran Recep Uçar, Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Recep Uçar ile prensip anlaşması sağlamıştır. İmza töreni ile ilgili detaylar önümüzdeki saatlerde basın mensupları ile paylaşılacaktır.'' denildi.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İlhan Palut'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna tanıdık bir ismi getirdi.

ÇAYKUR RİZESPOR'DA RECEP UÇAR DÖNEMİ

Çaykur Rizespor, teknik direktör Recep Uçar ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Recep Uçar ile prensip anlaşması sağlamıştır. Teknik direktör Recep Uçar, Pendikspor ile karşılaşacağımız Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesini teknik ekibi ile birlikte Çaykur Didi Stadyumu'nda izleyecektir. İmza töreni ile ilgili detaylar önümüzdeki saatlerde basın mensupları ile paylaşılacaktır.'' denildi.

1 AY SONRA SÜPER LİG'E GERİ DÖNDÜ

2 Kasım 2025 tarihinde Konyaspor ile yollarını ayıran Recep Uçar, 1 ay aradan sonra Süper Lig'e geri döndü. 50 yaşındaki teknik adam, Konyaspor'un başında çıktığı 45 maçta 1.51'lik puan ortalaması yakalamıştı.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Spor
Putin: Ukrayna gemilerine yönelik saldırıları artıracağız, Avrupa savaşmak istiyorsa biz hazırız

"Saldırıları artıracağız, savaşmak istiyorsanız hazırız"
Yılbaşında sil baştan değişiyor! Aracı olan herkes ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var

Aracı olan herkes bunu ödeyecek! Bedeli 290 bin TL'yi bulan var
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSpartakus:

Bu td alışverişine sınırlama getirilmelidir

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılmaz Özdil Sözcü TV'nin başına geçti! İşten çıkarma dalgası sonrası yönetimde köklü değişiklik

14 kişi işten çıkarılmıştı! İşte Sözcü TV'nin yeni patronu
Eşini öldüren adamın infazı halkın arasında yapıldı!

Eşini Öldüren Adamın İnfazı Halkın Önünde Gerçekleşti
Son dakika golünde sevinçten çıldıran Sadettin Saran 'Okan' diye bağırdı iddiası

Sevinçten çıldırdığı anda söylediği şey ortalığı karıştırdı
Rekabet Kurumu'ndan dev şirkete soruşturma

Rekabet Kurumu'ndan dev şirkete kötü haber
Yılmaz Özdil Sözcü TV'nin başına geçti! İşten çıkarma dalgası sonrası yönetimde köklü değişiklik

14 kişi işten çıkarılmıştı! İşte Sözcü TV'nin yeni patronu
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı

Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı
Avrupa basını, dün akşam oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçını konuşuyor

Avrupa dün gece olanları konuşuyor
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Gaziantep'te en az 4 çocuğu olan aileler çekiliş ve kuraya girmeden ev sahibi olacak

Bu şehirdeki 4 çocuklu aileler yaşadı! Kurasız ev sahibi olacaklar
Hakemi darbeden futbolcu ve babası tutuklandı

Hakemi darbeden futbolcu ve babasına pişman olacakları bir ceza
Güllü'nün ölümünde yeni ses kaydı dosyaya girdi! Kızı Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu

Yeni ses kaydı dava dosyasında! Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu
Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski generalin cezası onandı

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski generalin cezası onandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.