Recep Uçar: Sokakları denize çıkmayan semtin çocuklarına armağan olsun

Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun bitimine 3 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Bereket Sigorta Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Uçar, sözlerine Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik ederek başladı. Recep Uçar, şunları söyledi: "En başta dün şampiyonluğunu kutlayan Trabzonspor Kulübü'nü, değerli hocası, benim de hocam olan Sayın Abdullah Avcı ve ekibini, camialarını tebrik ediyorum. Çok hak ettikleri bir şampiyonluğu kazandılar. Onun talebesinin de ertesi gün şampiyonluğunu ilan etmesi çok mutluluk verici. Ben Ümraniye'de doğan, büyüyen, hayatının tamamını burada geçiren bir insanım, alt yaşlarda kaptanlık yapan bir insanım. 25 Ekim 2020 tarihinde bir hayalimiz var diyerek yola çıktık. Kulüp tarihinde Süper Lig'e ilk kez çıkarak serüvenimizi sonlandırdığımız için çok mutluyuz. 33'üncü hafta oldu bu, biz hep ilk 2'de yer aldık. TFF 1'inci Lig tarihinin belki de en zor ligi olarak adlandırılan bu ligde, birçoğundan daha az bütçeyle, daha az taraftar desteğiyle, daha mütevazı bir kulüp olmamıza rağmen böyle bir mutluluğa ulaşmak, bizim için çok mutluluk verici bir şey. Lig başladıktan sonrasında çocukların bana oyunlarından verdiği güçle Samsun maçı sonrasında, Ümraniye olarak herkese oyun olarak meydan okuyacağız demiştim. Bugün o sözümü tutmanın mutluluğunu da yaşıyorum. Şimdi bu güzel mutluluğa erişmemizde katkısı olan, en başta oyuncularımı, değerli ekibimi, başkanımızı, sportif direktörümüzü, belediye başkanımızı, tüm kulüp personelini, benim her daim yanımda olan ailemi, evlatlarımı, eşimi, babamı, tüm bir sezon boyunca bana destek olan arkadaşlarım ve dostlarımı, geçmişte bu kulübe çok büyük hizmetleri olan başkanlarımız, yöneticilerimiz, sportif direktörlerimizi, benim davetim üzerine sezon başından bu yana kulübe destek olan eski futbolcularımızı, hocalarımızı, en başta da taraftarlarımız tebrik ediyorum. Onların en az benim kadar emekleri var. Bu güzel şampiyonluk herkese hayırlı, uğurlu olsun. Sokakları denize çıkmayan semtin çocuklarına da armağan olsun."Balıkesirspor Teknik Direktörü Alaettin Hikmet Işık ise gelecek sezon genç oyuncularla birlikte başarılar elde etmek istediklerini kaydetti.