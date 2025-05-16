Recep Uçar: "Ligi en iyi şekilde bitirmek en büyük amacımız"

Recep Uçar:
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Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, ligin bitimine iki maç kala hedeflerinin ligi en iyi şekilde tamamlamak olduğunu belirtti. Takımın son haftalardaki başarısını ve gelişimini değerlendirirken, kalan maçları kazanma hedefinden bahsetti.

- Recep Uçar: "Ligi en iyi şekilde bitirmek en büyük amacımız"

KONYA - Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, ligdeki durumlarını değerlendirerek, "Daha henüz lig bitmedi, iki maçımız daha var. Bundan sonraki süreçte de bu iki maçımızı kazanıp arzu ettiğimiz şekilde ligi en iyi bitirmek en büyük amacımız" dedi.

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Trendyol Süper Lig'de BAY geçtikleri haftada antrenman öncesi basın mensupları ile bir araya geldi. Göreve geldikleri günden bu zamana kadar geçen süreci değerlendiren Uçar, "Ligin 33. haftası, baktığımızda Konyaspor olarak 46 puan ile 9. sıradayız. Bizim için 30 Ekim'de başlayan bir süreç, 6 buçuk ayımızı doldurduk. Ligdeki bu konumumuz ve kupadaki çok zorlu aşamalardan geçerek yarı final başarısı gösterdik. Başladığımız günden itibaren bu noktaya kadar gelişmeye çalışan bir yapımızın olduğunu gösterdik. Ligin ilk yarısını 20 puanla bitirmiştik. Ligin ikinci yarısına başlarken oyuncularımıza hedefimizin ligi nerede bitireceğimizi görmek olduğunu söylemiştik. Bugün itibarıyla da ligin ikinci yarısında iyi sonuçlar alan bir Konyaspor takımı haline geldik. Daha hala gidebileceğimiz çok yol, kat edebileceğimiz çok mesafe var. Baktığınız zaman son haftalarda içerideki maçlarda önemli galibiyetler alan, son 10 maçın 7'sini kazanan, oyun anlamında daha iyi yerlere gelen Konyaspor seviyesine ulaştığımızı düşünüyorum. Daha henüz lig bitmedi, iki maçımız daha var. Bundan sonraki süreçte de bu iki maçımızı kazanıp arzu ettiğimiz şekilde ligi en iyi şekilde bitirmek en büyük amacımız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARDA AKIN AKKOCA - Spor
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