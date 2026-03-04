ÇAYKUR Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Her şeye rağmen bir direnç koymaya çalıştık ama yetmedi. Ligi en iyi yerde bitirip taraftarı mutlu etmek istiyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4'üncü maçında Çaykur Rizespor deplasmanda konuk olduğu Beşiktaş'a 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın kaliteli oyunculara sahip olduğunu ve yaptıkları hatalar sonrası cezalandırıldıklarını ifade eden Recep Uçar, "İlk 25 dakikası bizim istediğimiz gibi giden, pozisyon vermediğimiz bir bölüm. 27 dakikada ön alan baskısında yaptığımız hata, kaliteli oyuncuları var, bizi cezalandırdılar. Sonrası psikolojik açısında kolay değil. 3-0'dan sonra bizim için zor Beşiktaş için kolaydı. İkinci yarıya dirençli başladık. Sonra iki kalecinin hatasıyla 4-1 biten maç. Biz turu burada vermedik. Antep'e 5 attıktan sonra Erzurumspor ve Beyoğlu Yeni Çarşı maçlarında 45 şuta rağmen 1 gol atabilmemiz buraya dezavantajlı gelmemize neden oldu. Her şeye rağmen bir direnç koymaya çalıştık ama yetmedi. Beşiktaş'ı ve Sergen hocayı tebrike ederim. Pazar günü Antalya maçımız var. Ligi en iyi yerde bitirip taraftarı mutlu etmek istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı