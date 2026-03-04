Haberler

Recep Uçar: Her şeye rağmen bir direnç koymaya çalıştık ama yetmedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÇAYKUR Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Her şeye rağmen bir direnç koymaya çalıştık ama yetmedi.

ÇAYKUR Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Her şeye rağmen bir direnç koymaya çalıştık ama yetmedi. Ligi en iyi yerde bitirip taraftarı mutlu etmek istiyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4'üncü maçında Çaykur Rizespor deplasmanda konuk olduğu Beşiktaş'a 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın kaliteli oyunculara sahip olduğunu ve yaptıkları hatalar sonrası cezalandırıldıklarını ifade eden Recep Uçar, "İlk 25 dakikası bizim istediğimiz gibi giden, pozisyon vermediğimiz bir bölüm. 27 dakikada ön alan baskısında yaptığımız hata, kaliteli oyuncuları var, bizi cezalandırdılar. Sonrası psikolojik açısında kolay değil. 3-0'dan sonra bizim için zor Beşiktaş için kolaydı. İkinci yarıya dirençli başladık. Sonra iki kalecinin hatasıyla 4-1 biten maç. Biz turu burada vermedik. Antep'e 5 attıktan sonra Erzurumspor ve Beyoğlu Yeni Çarşı maçlarında 45 şuta rağmen 1 gol atabilmemiz buraya dezavantajlı gelmemize neden oldu. Her şeye rağmen bir direnç koymaya çalıştık ama yetmedi. Beşiktaş'ı ve Sergen hocayı tebrike ederim. Pazar günü Antalya maçımız var. Ligi en iyi yerde bitirip taraftarı mutlu etmek istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor

İran'da en zor gece! Gelen görüntüler korkunç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de, Hamaney'in ölümüne 54 milyon dolarlık bahis oynandı

Dönen para akılalmaz! Hamaney'in ölümüne oynanan bahisler ortaya çıktı
Almanya, İran'a karşı savaşa katılamayacak

Almanya savaşa katılacak mı? Kararlarını verdiler
Yaşanan acının en net hali: ''Savaş'' kelimesini duyar duymaz boğazı düğümlendi

O kelimeyi duyar duymaz boğazı düğümlendi
ABD ordusu saldırı görüntülerini paylaştı: Tarihte ilk kez kullanıldı

"Tarihte ilk kez kullanıldı" notuyla paylaştılar
ABD'de, Hamaney'in ölümüne 54 milyon dolarlık bahis oynandı

Dönen para akılalmaz! Hamaney'in ölümüne oynanan bahisler ortaya çıktı
Metrobüs şoförü direksiyon başında video izledi, facianın eşiğinden dönüldü

Canımız kimlere emanet! Metrobüs şoförünün yaptığına bakın
Pezeşkiyan'dan Trump'ın tehditlerine karşı rest çeken İspanya'ya teşekkür

Pezeşkiyan'dan Avrupa ülkesine teşekkür