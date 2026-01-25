Recep Uçar: 'Skor bizi mutlu etmedi ama mücadeleden memnunum'

Çaykur Rizespor Teknik Direktör Recep Uçar, Alanyaspor maçının ardından, "Skor bizi mutlu etmedi, ne beni ne oyuncularımı. Ama oyuncularımın ortaya koyduğu mücadeleden, özellikle 11'e 10 oyundaki taktiksel sadakatten genel olarak memnunum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Çaykur Rizespor, sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, açıklamalarda bulundu. Uzun bir aradan sonra evlerinde maça çıktıklarını belirten Recep Uçar, skordan memnun olmasa da oynanan oyundan memnun olduğunu ifade ederek, "Özellikle değişikliğin de etkisiyle beraber Augusto sakatlanıp Valentin girdikten sonra oyunun genelinde ciddi geçişler yakaladık. Birinde Laci'yle golü bulduk ama şimdi tekrar Halil Hoca'yla da konuştuğumda oradaki pozisyonun ofsayt olduğunu söyledi. Ben artık oyunun ruhunun daralmaya başladığını düşünüyorum. Pozisyonun bir metre falan olduğunu söylüyor, itirazım yok; acaba orada olmasa savunma oyuncusu o topa dokunur mu dokunmaz mı, genel yorumu insanlara bırakıyorum. 1-1 bizi mutlu etmedi, ne beni ne oyuncularımı. Ama oyuncularımın ortaya koyduğu mücadeleden, özellikle 11'e 10 oyundaki taktiksel sadakatten genel olarak memnunum. Ondan dolayı tebrik ediyorum. Futbol şansı son dönemlerde bizden yana değil, kabul ediyorum; ama devam edeceğiz. Çok mücadele edeceğiz, çok isteyeceğiz. Bundan sonraki süreçte, ligin ikinci yarısında hem oynadığı oyunla keyif veren hem de kimseye karşı oyun olarak kaybetmeyen bir Rizespor izletmek en büyük arzumuz. Alanyaspor'u da bu puanlarından dolayı tebrik ediyoruz" diye konuştu. - RİZE