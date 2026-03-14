Recep Uçar: "Ortaya koyduğumuz mücadelenin karşılığını alamadık"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Trabzonspor karşısında ortaya koydukları mücadelenin karşılığını alamadıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, açıklamalarda bulundu. Sözlerine başsağlığı dileyerek başlayan Uçar, "Benim geçmişte takım arkadaşım olan Orhan Kaynak abimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığımız bir akşamdı. Başta kederli ailesi olmak üzere Trabzonspor camiasına ve Türk futbol ailesine başsağlığı diliyorum, sabırlar temenni ediyorum. Önemli bir tarihçi olan İlber Ortaylı'nın da kaybının üzüntüsünü yaşıyoruz. O da çok acı bir kayıp. Cenaze evinde konuşmak kolay değil. Ancak hayat devam ediyor. Biz de profesyonel olarak işimizi yapmaya çalışıyoruz, Trabzonsporlu oyuncular ve teknik ekip gibi" dedi.

"Eksiklerimiz vardı ama bunların arkasına sığınacak değilim"

Maça iyi hazırlandıklarını belirten Uçar, "Bu deplasmana iyi hazırlanarak geldik. İki takım da son 3 maçını kazanarak sahaya çıktı. Eksiklerimiz vardı ama bunların arkasına sığınacak değilim. Maçın başında Halil Dervişoğlu ile en net pozisyonu yakaladık. Oyunun ilk 20 dakikasından sonraki bölümden ise memnun değilim. O bölümde geride kaldık ve Trabzonspor'un baskısını kabul ettik. Rakibimiz çok sayıda korner kullandı. Baskın oynadılar ancak yüzde yüz gol pozisyonu verdiğimizi düşünmüyorum. Biz ise hücumda final paslarında zorlandık" ifadelerini kullandı.

"Çok basit bir golle bu maçı kaybetmek beni üzdü"

Yedikleri golün kendilerini üzdüğünü dile getiren Uçar, "Gol aradığımız bir anda, Onana'nın hızlı başladığı pozisyonda kalemizde golü gördük. Çok basit bir golle bu maçı kaybetmek beni üzdü. Ortaya koyduğumuz mücadelenin karşılığını alamadık. Fenerbahçe'nin kaybetmesi Trabzonspor'a ekstra moral vermiş olabilir. Burası kolay bir deplasman değil. Buna rağmen pozisyonlara girdik ancak değerlendiremedik" diye konuştu.

"Uzatma süresinin 3 dakika verilmesini kimse bana anlatamaz"

Karşılaşmanın uzatma süresine de değinen Uçar, "Maçta toplam 10 oyuncu değişikliği yapıldı. Augusto'nun sakatlığında oyun yaklaşık 1,5 dakika durdu. Başka sakatlıklar da yaşandı. Onana da birkaç kez uyarıldı. Tüm bunlara rağmen uzatma süresinin 3 dakika verilmesini kimse bana anlatamaz. Bunu kulüpler üzerinden söylemiyorum ama bugünkü maçın uzatma süresi 3 dakika olamaz. Renklere göre bu süreler uzamaz ya da kısalmaz. Hakemi tebrik ettik ancak 3 dakika yeterli değildi. Eğer adaletten bahsediyorsak böyle olmaması gerekiyor" dedi.

Ligde kalan maçlara da değinen Uçar, "Önümüzde 8 final maçımız var. Sezonu arzu ettiğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı