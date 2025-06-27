Real Madrid ve Al Hilal, Kulüpler Dünya Kupası'nda Son 16 Turuna Yükseldi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda Real Madrid ile Al Hilal, son 16 turuna yükseldi.

ABD'nin Philadelphia şehrindeki Lincoln Financial Field Stadı'nda oynanan maçta İspanyol ekibi Real Madrid, Avusturya temsilcisi Salzburg karşılaştı.

İspanya temsilcisi, 40. dakikada Vinicius Junior, 45+3. dakikada Federico Valverde ve 84. dakikada Gonzalo Garcia'nın attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 67. dakikada yerini Luka Modric'e bıraktı.

Nashville'deki GEODIS Park Stadı'nda oynanan grubun diğer maçında ise Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile Meksika temsilcisi Pachuca karşı karşıya geldi.

Al Hilal, 22. dakikada Salim ed-Devseri ve 90+5. dakikada Marcos Leonardo'nun kaydettiği gollerle müsabakayı 2-0 kazandı.

Grubu 7 puanla lider bitiren Real Madrid ile 5 puanla ikinci sırada yer alan Al Hilal, son 16 turuna yükseldi.

Salzburg grubu 4 puanla üçüncü, Pachuca ise puan almadan dördüncü sırada tamamladı.

Son 16 eşleşmeleri belli oldu

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda grup maçlarının tamamlanmasıyla son 16 eşleşmeleri belli oldu.

Organizasyonda son 16 turu eşleşmeleri ve maç programı şöyle:

Yarın:

19.00 Palmeiras-Botafogo

23.00 Benfica-Chelsea

29 Haziran Pazar:

19.00 Paris Saint-Germain-Inter Miami

23.00 Flamengo-Bayern Münih

30 Haziran Pazartesi:

22.00 Inter-Fluminense

1 Temmuz Salı:

04.00 Manchester City-Al Hilal

22.00 Real Madrid-Juventus

2 Temmuz Çarşamba:

04.00 Borussia Dortmund-Monterrey