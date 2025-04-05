Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı'na aday oldu

Özgür Özel'e bir rakip daha çıktı
İsrail ordusunun sağlık çalışanlarını infaz ettiği görüntüler ortaya çıktı

İsrail'in vahşi infazının görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul yağışlı havanın etkisine girecek! Kar uyarısı yapıldı

Bahar beklenirken yağış geliyor! Valilikten İstanbul için uyarı
Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'ya 3 maç ceza

İşte Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'nun cezası

Real Madrid, Valencia'ya Yenilerek Şampiyonluk Yarışında Yara Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

LaLiga'nın 30. haftasında Real Madrid, Valencia'ya 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Madrid ekibi, Barcelona'nın ardından ikinci sırada yer almaya devam ediyor.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 30. haftasında konuk ettiği Valencia'ya 2-1 yenilen Real Madrid, şampiyonluk yarışında yara aldı.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk takımın gollerini 15. dakikada Mouctar Diakhaby ve 90+5. dakikada Hugo Duro attı.

Real Madrid'in golünü ise 11. dakikadaki penaltı atışından yararlanamayan Vinicius Junior, 55. dakikada kaydetti.

Bir maçı eksik Barcelona'nın 66 puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Real Madrid, 63 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Valencia'nın ise ligde 34 puanı bulunuyor.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.