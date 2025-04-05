Real Madrid, Valencia'ya Yenilerek Şampiyonluk Yarışında Yara Aldı
LaLiga'nın 30. haftasında Real Madrid, Valencia'ya 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Madrid ekibi, Barcelona'nın ardından ikinci sırada yer almaya devam ediyor.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 30. haftasında konuk ettiği Valencia'ya 2-1 yenilen Real Madrid, şampiyonluk yarışında yara aldı.
Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk takımın gollerini 15. dakikada Mouctar Diakhaby ve 90+5. dakikada Hugo Duro attı.
Real Madrid'in golünü ise 11. dakikadaki penaltı atışından yararlanamayan Vinicius Junior, 55. dakikada kaydetti.
Bir maçı eksik Barcelona'nın 66 puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Real Madrid, 63 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Valencia'nın ise ligde 34 puanı bulunuyor.
Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor