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Real Madrid Vakfı Türkiye Programı Eskişehirspor'u Ziyaret Etti

Real Madrid Vakfı Türkiye Programı Eskişehirspor'u Ziyaret Etti
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Real Madrid Vakfı Türkiye Programı yetkilileri, Eskişehirspor'a bir ziyaret gerçekleştirerek, kulüp başkanına özel hediyeler takdim ettiler.

Real Madrid Vakfı Türkiye Programı yetkilileri ile Programın Kurumsal Temsilcisi ve Türk-İspanyol Sanayi Odası Türkiye Delegesi Vicente Balbin Gallego, Eskişehirspor'a ziyarette bulundu.

Misafirler, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ni gezdi. Ziyaretin anısına Eskişehirspor Başkanı Ulaş Entok, Vicente Balbin Gallego'ya Eskişehirspor'un 60'ıncı yıl özel formasını takdim etti. Gallego da, Başkan Entok'a Real Madrid formasını armağan etti. Eskişehirspor'un resmi sosyal medya hesabından ziyaretle ilgili yapılan paylaşımda, "Nazik ziyaretlerinden dolayı Real Madrid Vakfı Türkiye Futbol Programı yetkililerine teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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