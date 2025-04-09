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Real Madrid taraftarlarından Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi

Real Madrid taraftarlarından Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Arsenal, Real Madrid'i 3-0 mağlup etti. Maç sonrası Real Madrid taraftarları, teknik direktör Carlo Ancelotti'ye ve genç oyunculara yönelik stratejiye tepki gösterdi. Arda Güler ve Endrick gibi genç oyuncuların maçta süre almaması, taraftarların sosyal medya üzerinden tepki göstermesine sebep oldu.

Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan takım olan Real Madrid, dün akşam çeyrek final müsabakasında Arsenal deplasmanına çıktı.

ARSENAL 3-0 YENDİ

Arsenal mücadeleyi 3-0 kazanarak rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. İlk yarısı golsüz geçilen maçın ikinci yarısında Declan Rice üst üste şık 2 frikik golüyle takımını taşıdı. 75. dakikada Merino maçın skorunu tayin eden isim oldu.

ARDA YİNE YEDEK KALDI

Milli yıldız Arda Güler karşılaşmada süre almadı. Arda Güler ve Endrick gibi genç oyuncuların maçta süre almaması, Brahim Diaz'ın sadece son bölümde oyuna dahil olması Real Madrid taraftarlarını kızdırdı.

Real Madrid taraftarları sosyal medya tepkisinde Modric yerine skora etkili olabilecek isimlerin süre bulamamasına tepki gösterdi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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