Real Madrid taraftarından Jose Mourinho'ya sürpriz çağrı

Real Madrid taraftarından Jose Mourinho'ya sürpriz çağrı
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Real Madrid ile karşılaşacak olan Benfica, İspanya'da konaklayacağı otele ulaştı. Otel önünde bekleyen bir Real Madrid taraftarı, Benfica'yı çalıştıran Jose Mourinho'ya seslenerek "Ne olur geri dön, seni seviyoruz." şeklinde çağrıda bulundu.

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Real Madrid ile kritik bir randevuya hazırlanan Benfica, bugün başkent Madrid'e ulaştı. Portekiz ekibi, karşılaşma öncesi konaklayacağı otele giriş yaptı.

REAL MADRID TARAFTARINDAN MOURINHO'YA GERİ DÖN ÇAĞRISI

Otel önünde bekleyen bir Real Madrid taraftarı, Benfica'nın başında bulunan eflatun-beyazlıların efsane teknik direktörü Jose Mourinho'ya seslendi. Real Madridli taraftar, Mourinho'ya seslenerek ''Ne olur geri dön, seni seviyoruz" şeklinde bir çağrıda bulundu. Bu anlar kısa süre içerisinde sosyal medyada büyük gündem oldu.

DEV RÖVANŞ YARIN AKŞAM

Hatırlanacağı üzere Benfica, lig aşamasında karşılaştığı Real Madrid'i kendi sahasında 4-2'lik sürpriz bir skorla mağlup ederek hem kendini play-off'lara sokmuş hem de ezeli rakibini doğrudan son 16'ya kalma şansından etmişti. Kaleci Trubin'in 90+8. dakikada attığı tarihi kafa golüyle sonuçlanan o maç, Mourinho'nun kariyerine unutulmaz bir sayfa eklemişti. Şimdi gözler, yarın akşam saat 23.00'te başlayacak maça çevrildi. Mourinho'nun Benfica'sı, 1-0 yenildiği ilk maçında rövanşında Santiago Bernabeu'da tur arayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

