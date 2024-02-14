Real Madrid - RB Leipzig maçı sosyal medyayı karıştırdı: Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor mu? Ancelotti'ye tepki yağdı!
Real Madrid ile RB Leipzig arasında oynanan maç sonrası Arda Güler'in Real Madrid'den ayrılıp ayrılmayacağı konusu sosyal medyada geniş yankı buldu. Aynı zamanda, Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti'ye de maçın sonucu nedeniyle yoğun tepki gösterildi. Tüm bu gelişmeler futbolseverler arasında tartışma yarattı. Ancelotti Arda Güler'e inat mı yapıyor? Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor mu? Arda Güler neden süre alamadı?
Futbol dünyası Arda Güler'i konuşuyor. Yaz transfer döneminin ilk günlerinde Fenerbahçe'den 20+10 milyon euro bonservis ile ayrılarak Real Madrid'e imza atan genç futbolcunun yeni süreci sakatlıklarla başladı. Transfer sürecindeki şanssızlıkları ile günlerce konuşulan Arda Güler bu kez de Real Madrid'den ayrılık gündemi ile tartışıyor. Arda Güler Real Madrid'den ayrıldı mı? Arda Güler neden maçta oynamadı? Carlo Ancelotti Arda Güler'i neden oynatmıyor? İşte detaylar
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, deplasmanda RB Leipzig'i mağlup etti. Karşılaşma 1-0 sona erdi. Futbol dünyasında kritik olarak adlandırılan maçta forma şansı bulamayan Arda Güler, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Söz konusu maç sonrasında ise olanlar oldu, sosyal medya karıştı. Kullanıcılar Arda Güler hakkında türlü ihtimalleri konuşurken İspanyol basını Arda'nın daha fazla skor alabilmesi için kiralanabileceğini yazdı.
ARDA GÜLER KİRALANIYOR MU?
Maçın 48. dakikasında galibiyet golünü atan Brahim Diaz'ın sakatlanarak oyundan çıkmasının ardından Arda Güler oyuna alınmadı. Arda Güler'in yerine oyuna Kucas Vasquez girdi. Bu durum ise sosyal medyada Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e 'inat' yaptığı şeklinde yansıdı. İspanya'nın Sport Gazetesi'nde çıkan haberin detayında ise Arda Güler'in Ancelotti'nin takım dinamiğine uymadığı ayrıntısı yer aldı. Arda, Bayer Leverkusen ve Tottenham da dahil olmak üzere birçok takım tarafından takip ediliyor. Arda Güler'in ayrılma durumunun kiralama olabileceği belirtildi.