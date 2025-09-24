Real Madrid, Levante'yi 4-1 ile Geçti
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde Real Madrid, Levante'yi 4-1 yenerek 6. maçında 6. galibiyetini aldı. Milli futbolcu Arda Güler'in ilk 11'de yer aldığı maçta, Real Madrid'in gollerini Vinicius Junior ve Kylian Mbappe kaydetti.
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 6. haftasında oynanan maçta Real Madrid, deplasmanda Levante'yi 4-1 mağlup etti.
Milli futbolcu Arda Güler'in ilk 11'de sahaya çıktığı mücadelede Real Madrid, 28. dakikada Vinicius Junior ve 38. dakikada Franco Mastantuono'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.
Ev sahibi ekibin 54. dakikada Karl Etta Eyong ile farkı bire indirdiği karşılaşmada, Fransız yıldızı Kylian Mbappe ile biri penaltıdan olmak üzere 2 gol daha bulan Real Madrid, sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Başkent temsilcisi, 6'da 6 yaparak puanını 18'e çıkarırken, Levante 4 puanda kaldı.
