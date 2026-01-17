Haberler

LaLiga'da Real Madrid, Levante'yi 2-0 yendi

İspanya LaLiga'da Real Madrid, Levante'yi 2-0 mağlup ederek puanını 48'e çıkardı. Maçta Arda Güler'in asist yaptığı gol, takımın galibiyetine katkı sağladı.

İspanya LaLiga'da Real Madrid konuk ettiği Levante'yi 2-0 mağlup etti.

LaLiga'nın 20. hafasında Alvaro Arbeloa yönetiminde ilk lig maçında çıkan Real Madrid, Levanye'yi konuk etti.

İlk yarısı golsüz beraberlikle tamamlanan maçta Real Madrid takımında forma giyen milli futbolcu Arda Güler, 46. dakikada oyuna girdi.

Maçın gollerini 58. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe ve 65. dakikada Arda Güler'in kornerden ortasında Raul Asencio kaydetti ve karşılaşma 2-0 sona erdi.

Bu sonuçla, Real Madrid, puanını 48'e yükseltirken, Levante 14 puanda kaldı.

