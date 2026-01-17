Haberler

Arda Güler'in asist yaptığı maçta Real Madrid 2-0'la güldü

Real Madrid, La Liga'nın 20. haftasında sahasında Levante'yi 2-0'lık skorla mağlup etti. Milli oyuncu Arda Güler, karşılaşmada yaptığı 2 asistle dikkat çekti ve sezon boyunca 10. asistine ulaştı. Real Madrid bu galibiyetle puanını 48'e çıkardı.

İspanya La Liga'nın 20'nci haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Levante'yi konuk etti. Real Madrid'de milli oyuncu Arda Güler, karşılaşmaya yedek soyundu. Teknik direktör Alvaro Arbeloa yönetiminde ilk lig maçına çıkan Real Madrid, sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 58'inci dakikada penaltıdan Kylian Mbappe ve 65'inci dakikada Raul Asencio kaydetti. Öte yandan Kylian Mbappe'ye yapılan penaltı öncesi pası Arda Güler verirken, Raul Asencio'nun golünde de asisti yapan isim oldu. Bu sonuçla Real Madrid puanını 48 yaparak zirve takibini sürdürdü. Düşme hattında yer alan Levante ise 14 puanda kaldı.

ARDA GÜLER 10'UNCU ASİSTİNİ YAPTI

Real Madrid'de 20 yaşındaki milli oyuncu Arda Güler, Levante karşılaşmasında da skora katkı vererek 10'uncu asistine ulaştı. Geçtiğimiz sezonu 10 asistle kapatan Arda, İspanya La Liga'da 20'nci hafta geçerken şimdiden önceki istatistiğini tekrarlamış oldu. Ayrıca toplamda 3 golü bulunan milli oyuncu, sezonun geri kalanında 4 gol katkısı daha vermesi durumunda kariyerinin en çok katkı sağladığı sezonunu yaşayacak.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Üst üste iki maçtır kazanamama serisiyle birlikte İspanya Süper Kupa'yı da Barcelona'ya kaptıran Real Madrid'de taraftarlar, Levante maçında oyunculara tepki gösterdi. Maç öncesi ısınmada Real Madrid taraftarları, oyuncuları ıslıkladı. Ardından maçın başlamasıyla giderek çoğalan protesto, oyuncuların topla buluştuğu anlarda daha da arttı.

Real Madrid, İspanya Süper Kupası finalinde Barcelona'ya 3-2 kaybederek kupayı rakibine kaptırmış, İspanya Kral Kupası'nda ise son 16 turunda 2'nci lig takımı Albacete'ye 3-2 yenilerek kupadan elenmişti.

