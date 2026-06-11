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Real Madrid, teknik direktör Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

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LaLiga ekibi Real Madrid, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 2029 yılına kadar sürecek 3 yıllık anlaşma sağladı. Mourinho daha önce de Real Madrid'i çalıştırmıştı.

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Real Madrid, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 63 yaşındaki teknik adamla 2029 yılına kadar anlaşma sağlandı.

Jose Mourinho, kariyerinde daha önce Real Madrid'in yanı sıra Benfica, Uniao de Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Manchester United, Tottenham, Roma ve Fenerbahçe gibi takımların teknik direktörlük görevini üstlendi.

Kaynak: AA / Can Öcal
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