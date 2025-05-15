Real Madrid'in yıldızına istismar ve şantaj suçundan dava

Real Madrid'in yıldızına istismar ve şantaj suçundan dava
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Real Madrid'in yıldızına istismar ve şantaj suçundan dava
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Real Madrid'in defans oyuncusu Raul Asencio ve 3 eski takım arkadaşı, biri reşit olmayan iki kadının rızası olmadan cinsel içerikli görüntülerini kaydedip yaymak suçundan dava edildi.

Real Madrid'in defans oyuncusu Raul Asencio ile 3 eski takım arkadaşı, biri reşit olmayan iki kadının cinsel içerikli görüntülerini kaydedip, rızaları olmadan yaymak suçundan dava edildi.

RESMEN DAVA EDİLDİ

San Bartolome de Tirajana (Gran Canaria) 3 Numaralı Soruşturma Mahkemesi, Real Madrid'in defans oyuncusu Raul Asencio ile kulübün genç takımlarındaki eski takım arkadaşları Andres Garcia , Ferran Ruiz ve Juan Rodriguez'i, biri reşit olmayan iki kadının cinsel içerikli görüntülerini kaydedip, rızaları olmadan yaymak suçundan resmen dava etti.

Real Madrid'in yıldızına istismar ve şantaj suçundan dava

Marca'nın haberine göre Kanarya Adaları Yüksek Mahkemesi tarafından Çarşamba öğleden sonra yayınlanan bir rapora göre , davaya bakan yargıç, soruşturmayı sonlandıran ve dört şüpheliye karşı cezai kovuşturmayı resmileştiren bir emir yayınladı. Bu durum, savcılığın ve savcılığın suç duyurusunda bulunup dava açılmasını talep etmesinin önünü açıyor.

Davanın eğitmeni, şu suçların emarelerini gösteriyor: Rıza olmaksızın sırları ifşa etme ve mahremiyeti ihlal etme (İspanya Ceza Kanunu m. 197.1), zarar görenlerin izni veya uyarısı olmaksızın videoları üçüncü kişilere dağıtma ve gönderme (madde 197.3), küçükleri pornografik amaçlarla işe alma veya kullanma ve çocuk pornografisi bulundurma (İspanya Ceza Kanunu m. 189, 1 ve 5).

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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