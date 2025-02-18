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Real Madrid'in yıldızı kulüp satın aldı

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Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior, bir grup yatırım şirketi ile Portekiz 2. liginde mücadele eden FC Alverca kulübünü satın aldı. Alverca, Portekiz 2. Liginde ikinci sırada yer alıyor ve 1. lige çıkma olasılığı bulunuyor. Ayrıca, kulüpte şu anda 15 Brezilya kökenli futbolcu forma giyiyor.

Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior, bir grup yatırım şirketi ile Portekiz 2. liginde mücadele eden FC Alverca kulübünü satın aldı.

KULÜP SATIN ALDI

Portekiz spor gazetesi Record, FC Alverca Sportif Anonim Şirketi'nin en büyük hissedarı Ricaro Vicintin'in yüzde 70 ila yüzde 80 arasında olan kulüpteki hisse payını, aralarında futbolcu Vinicius'un da olduğu İspanyol ve Brezilyalı bir grup yatırımcıya sattığını duyurdu.

Alverca, Portekiz 2. liginde ikinci sırada yer alıyor. Portekiz 1. ligine çıkma olasılığı bulunan, tarihinde 5 sezon Portekiz 1. liginde oynamış Alverca, Brezilya futboluyla bağı olan bir kulüp olarak biliniyor. Alverca'da şu anda Brezilya kökenli 15 futbolcu forma giyiyor.

Real Madrid'in yıldızı kulüp satın aldı

MBAPPE DE TAKIK ALMIŞTI

Real Madrid'de oynayan futbolculardan kulüp satın alan tek isim Vinicius değil. Kylian Mbappe de geçen yıl 20 milyon avroluk yatırımla Fransız 2. lig kulüplerinden SM Caen'i almıştı.

Real Madrid'in yıldızı kulüp satın aldı
Haberler.com / Hamza Temur - Spor
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