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Real Madrid'in yıldızı haftalarca sahalardan uzak kalacak

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Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, yaşadığı sakatlık nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Vinicius'un Liverpool, Getafe, Athletic Bilbao, Girona, Atalanta ve Rayo Vallecano maçlarını kaçırması bekleniyor.

İspanyol devi Real Madrid'in Leganes ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Vinicius Junior'dan İspanyol devine kötü haber geldi.

Real Madrid'de daha önce Rodrygo'nun 2 hafta, Vinicius'un 3 hafta, Lucas Vazquez'in 1 hafta, David Alaba'nın 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı, Eder Militao ve Daniel Carvajal'in sezonu kapattığı, Aurelien Tchouameni'nin ise dönüş tarihinin belirsiz olduğu bildirilmişti.

20 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI

24 yaşındaki futbolcu, bu sezon 18 maçta 12 gol attı ve 8 asist yaptı. Real Madrid'de daha önce Rodrygo, Lucas Vazquez, David Alaba, Eder Militao ve Daniel Carvajal'ın sakatlandığı, Aurelien Tchouameni'nin ise dönüş tarihinin belirsiz olduğu bildirilmişti.

Real Madrid'in yıldızı haftalarca sahalardan uzak kalacak
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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