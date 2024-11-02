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Real Madrid'in Ancelotti kararı Arda'yı da mahvedecek

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Ligde sıkıntılı günler geçiren Real Madrid, kötü gidişatın faturasını Carlo Ancelotti'ye kesecek. Eflatun-beyazlı yönetimin, Ancelotti'nin yerine Bayer Leverkusen'in hocası Xabi Alonso'yu getirmeyi planladığı konuşuluyor. Yıldız futbolcu Florian Wirtz'i de kadrosuna katacağı söylenen Xabi Alonso'nun bu durumda Arda Güler'e forma şansı vermesi ise çok zor gözüküyor.

Ligde ezeli rakibi Barcelona'nın gerisinde kalan Real Madrid'de teknik direktör değişikliği yapılacağı ve göreve Bayer Leverkusen'in hocası Xabi Alonso'nun getirileceği konuşuluyor.

ANCELOTTI İLE YOLLAR AYRILIYOR

Sezon sonunda Ancelotti ile yolların ayrılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Ancelotti'nin yerine Xabi Alonso'yu getirmek isteyen Real Madrid, kolları sıvamış durumda.

Xabi Alonso'ya imza attırmak isteyen eflatun-beyazlıların, Florian Wirtz'i de kadrosuna katmaya çalıştığı öğrenildi. Hücumda, Arda Güler'in oynadığı tüm mevkilerde forma giyebilen Florian Wirtz'in transfer edilmesi, Arda Güler'in forma şansını iyice azaltacak.

Real Madrid'in Ancelotti kararı Arda'yı da mahvedecek
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAqua Sirius:

Gerçekten imkansız mı hiçmi bir şans yoktur en azından Alonso ile bir görüşme yapsa ondan sonra karar verseniz.

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