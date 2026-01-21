Haberler

Real Madrid'in yeni hocası 6-1'lik maç sonrası Arda'yı yanına çağırdı

Real Madrid'in yeni hocası 6-1'lik maç sonrası Arda'yı yanına çağırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, sahasında Monaco'ya 6-1'lik farklı galibiyetle üstünlük sağladı. Maçın önemli isimlerinden biri olan Arda Güler'in performansı dikkat çekti. Genç futbolcunun asist yaptığı ve oyunu yönlendiren performansı övgü topladı. Maç sonrası Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa'nın, Arda Güler'i yanına çağırarak, "Beklediğimden daha iyisin, inanılmaz bir vizyonun var" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

  • Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'yu 6-1 yendi.
  • Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, maç sonrası Arda Güler'i yanına çağırdı.
  • Alvaro Arbeloa, Arda Güler'e 'Beklediğimden daha iyisin, inanılmaz bir vizyonun var' dedi.

Real Madrid, Monaco karşısında tarihi bir galibiyet alırken maç sonrası Arda Güler'le ilgili yaşananlar İspanya'da gündem oldu.

REAL MADRID SAHASINDA FARKLI KAZANDI

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta karşılaşmaları dokuz maçla başladı. Gecenin öne çıkan mücadelelerinden birinde Real Madrid, sahasında Monaco'yu ağırladı. İspanyol devi, karşılaşmadan 6-1'lik farklı galibiyetle ayrıldı.

GOL YAĞMURU BERNABEU'DA YAŞANDI

Real Madrid, ilk yarıyı Kylian Mbappe'nin golleriyle 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan ev sahibi ekip, 51. dakikada Mastantuono, 55. dakikada Kehrer'in kendi kalesine attığı gol, 63. dakikada Vinicius Jr ve 80. dakikada Jude Bellingham'ın golleriyle skoru 6-1'e taşıdı. Monaco'nun tek golü ise 72. dakikada Teze'den geldi.

ARDA GÜLER DETAYI GÜNDEM OLDU

Arda Güler'in asist yaptığı ve performansıyla dikkat çektiği maçın ardından İspanyol basını dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Genç futbolcunun oyunu yönlendiren performansı övgü topladı.

"BEKLEDİĞİMDEN DAHA İYİSİN"

İddialara göre maçın son düdüğünün ardından Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, Arda Güler'i yanına çağırarak, "Beklediğimden daha iyisin, inanılmaz bir vizyonun var" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek

Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar

Alçak saldırı sonrası milyonlar bu görüntüyü paylaşıyor
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Arık Real Madrid ten ayrılma haberlerini bir süre duymayız

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatandas:

Macdan sonra Ardanin yanindamiydiniz?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Gencecik yaşına rağmen peki neden hala 90 dakika oynatılmıyor veya oynamıyor? Asıl soru bu?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp Suriye tarafına geçtiler

Görüntü sınırımızdan: Telleri parçalayıp karşı tarafa geçtiler
Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme

Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme
Öldürülen restoran sahibi intikam kurbanı olmuş: Yapmam gerekiyordu, yaptım

Ünlü kebapçıyı öldürdü, ifadesinde ağzından tek cümle döküldü
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp Suriye tarafına geçtiler

Görüntü sınırımızdan: Telleri parçalayıp karşı tarafa geçtiler
İzmir Büyükşehir Belediyesi kuraklıkla mücadele için yapay yağmur yağdıracak

O şehrimize yapay yağmur yağdırılacak