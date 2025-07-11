Real Madrid'in Rodrygo için beklediği dev bonservis belli oldu

Real Madrid'in Rodrygo için beklediği dev bonservis belli oldu
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İspanyol futbol devi Real Madrid, genç yıldızı Rodrygo için 90 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Bu bedel, futbolcu için ödenmesi gereken tutarın bir göstergesi olup, kulüpler arasında transfer müzakerelerine başlamak için bir başlangıç noktası olarak kabul edilir. Rodrygo'nun yüksek potansiyeli ve genç yaşı, onu birçok kulüp için cazip bir hedef haline getiriyor.

La Liga devi Real Madrid'in Brezilyalı kanat oyuncusu Rodrygo'dan beklediği bonservis bedeli ortaya çıktı.

90 MİLYON EURO

Marca'da yer alan habere göre; Rodrygo, Xabi Alonso'nun kadro planlamaları arasında yer almıyor. Bu doğrultuda yıldız oyuncunun transfer listesine koyulduğu ve Real Madrid'in oyuncudan 90 milyon euro gelir beklediği ifade edildi.

TALİPLERİ ARTIYOR

24 yaşındaki oyuncuya Arsenal, Liverpool'un ardından Paris Saint-Germain'in de talip olduğu ve ilerideki günlerde sıcak bir gelişmenin yaşanabileceği dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Real Madrid'de geride kalan sezonda 50 maçta süre bulan 24 yaşındaki futbolcu, 13 gol attı ve 10 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen Rodygo'nun Real Madrid ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıElkin Kuset:

24 yasinda cok iyi bir oyuncu, niye Koc ve Morinyo sesiz? herhalde 35 yasina gelmesini bekliyorlar….

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