Sakatlıkların sebebi ne? Arda Güler'in psikoloğu sessizliğini bozdu

Real Madrid'in milli futbolcusu Arda Güler, tekrarlayan sakatlıkları nedeniyle gündemden düşmüyor. Takımın bireysel psikoloğu Lusmila Sanchez, Arda Güler hakkında konuşarak, futbolcu psikolojisinin en çok sakatlıklardan etkilendiğini ve Arda'ya bu sebeple daha çok vakit ayırdığını belirtti.

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, aylardır peş peşe yaşadığı sakatlıklar nenediyle eflatun-beyazlı formayı henüz giyemedi.

PSİKOLOG ARDA HAKKINDA KONUŞTU

Takımın bireysel psikoloğu Lusmila Sanchez, İspanya'da bir TV kanalına yaptığı açıklamada, " Arda Güler'e bolca vakit ayırıyorum" dedi.

"ONU İYİLEŞTİRECEĞİM"

Lusmila Sanchez, "Futbolcu psikolojisini en çok sarsan durum, antrenman veya maç esnasında oluşan sakatlıklardır. Arda Güler'e bu sebepten daha çok vakit ayırıyorum. Onu iyileştirebilmek için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.