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Real Madrid 4-0 Malaga: Arda Güler Son Sözü Söyledi

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İSPANYA La Liga'nın 3’üncü haftasında Real Madrid, evinde Malaga'yı 4-0 mağlup etti.

İSPANYA La Liga'nın 3'üncü haftasında Real Madrid, evinde Malaga'yı 4-0 mağlup etti. Eflatun-beyazlıların son golünü milli oyuncu Arda Güler kaydetti.

İspanya La Liga'nın 3'üncü haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Malaga'yı ağırladı. Ev sahibi Real Madrid, mücadele boyunca üstün bir oyun sergilediği karşılaşmada rakibini 4-0 mağlup etti. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 19'uncu dakikada Jude Bellingham, 26'ncı dakikada kendi kalesine Alfonso Herrero, 30'uncu dakikada Kylian Mbappe ve 90+1'inci dakikada Arda Güler attı. Bu sonucun ardından Real Madrid, 3'te 3 yaparak 9 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

ARDA GÜLER SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Karşılaşmaya yedek başlayan milli futbolcu Arda Güler, 86'ncı dakikada Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu. Mücadelenin son bölümünde sahaya çıkan Arda, 90+1'inci dakikada kaydettiği golle skoru belirledi. Milli futbolcu, son olarak 15 Nisan 2026'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında Bayern Münih filelerini 2 kez havalandırmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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