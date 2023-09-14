Real Madrid Genç Oyuncuları Çocuk İstismarı Suçlamasıyla Gözaltına Alındı

Dünyaca ünlü Real Madrid takımının 3 genç oyuncusu çocuk istismarı suçlamasıyla İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nda polis tarafından gözaltına alındı. Real Madrid tarafından olaya ilişkin yapılan ilk açıklamada, 'Kulübümüz gerçekler hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olduğunda uygun önlemleri alacaktır' denildi.

Dünyaca ünlü Real Madrid takımının 3 genç oyuncusu çocuk istismarı suçlamasıyla İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nda polis tarafından gözaltına alındı. Real Madrid tarafından olaya ilişkin yapılan ilk açıklamada, "Kulübümüz gerçekler hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olduğunda uygun önlemleri alacaktır" denildi.

İspanya'nın dünyaca ünlü spor kulübü Real Madrid'de oynayan 3 genç oyuncu, çocuk istismarı suçlamasıyla gözaltına alındı. İspanya basınında yer alan haberlerde, söz konusu oyuncuların 16 yaşındaki bir çocukla cinsel içerikli görüntü kaydettiği ve yaydığı ifade edilerek, çocuk istismarı suçlamasıyla İspanya Sivil Muhafızları tarafından İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndaki Mogan şehrinde gözaltına alındıkları belirtildi.

Zanlıların, videoları Real Madrid'in diğer oyuncularının da bulunduğu bir WhatsApp grubunda paylaştıkları bildirilen haberlerde, Real Madrid'in yedek takımı ve üçüncü takımında oynadıkları belirtildi.

Soruşturmanın çocuğun annesinin 6 Eylül'de Kanarya Adaları'nda yaptığı şikayet sonucu açıldığı ifade edildi. A takımda oynayan bazı futbolcuların da aralarında bulunduğu daha fazla oyuncunun olaya karışmış olabilecekleri düşünülüyor. Gözaltına alınan futbolcuların isimleri ise henüz kamuoyu ile paylaşılmadı.

Real Madrid'den ilk açıklama

Skandalın ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan Real Madrid, "Real Madrid, bir Castilla oyuncusu ve üç Real Madrid C takımı oyuncusunun, WhatsApp'ta özel bir videonun yayıldığı iddiasıyla yapılan şikayetle ilgili olarak emniyet güçlerine ifade verdiklerini öğrenmiştir. Kulübümüz gerçekler hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olduğunda uygun önlemleri alacaktır" denildi. - MADRİD