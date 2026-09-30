Real Madrid, eylül ayının futbolcusu olarak Arda Güler'i seçti

Real Madrid, eylül ayının futbolcusu olarak Arda Güler'i seçtiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli futbolcu Arda Güler, İspanyol ekibi Real Madrid'de eylül ayının futbolcusu seçildi. Kulübün Instagram hesabından yapılan açıklamada 21 yaşındaki Arda Güler tebrik edilirken, milli futbolcu bu sezon Real Madrid'de forma giydiği 7 maçta 1 gol kaydetti.
Milli futbolcu Arda Güler, İspanyol ekibi Real Madrid'de eylül ayının futbolcusu seçildi.
Real Madrid'in ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yapılan açıklamada, ayın futbolcusu seçilen 21 yaşındaki Arda Güler tebrik edildi.
Milli futbolcu, bu sezon Real Madrid'de forma giydiği 7 maçta 1 gol kaydetti.
Kaynak: AA