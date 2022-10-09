Real Madrid efsanesi Iker Casillas, eşcinsel olduğunu açıkladı

İspanyol futbolunun efsane futbolcuları Iker Casillas ve Carles Puyol, sosyal medya hesaplarından çarpıcı bir eşcinsellik itirafında bulundu. Casillas, "Umarım bana saygı duyarsınız. Ben bir eşcinselim." ifadelerini kullandı. Puyol'un ise bu paylaşıma "Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi Iker." yanıtını vermesi büyük ses getirdi.

Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda eşcinsel olduğunu duyurdu. Ezeli rakibi Barcelona'nın efsanesi Puyol ise bu paylaşıma olay bir cevap verdi.

"HİKAYEMİZİ ANLATMANIN ZAMANI GELDİ"

Eşcinsel olduğunu açıklayan Casillas, "Umarım bana saygı duyarsınız. Ben bir eşcinselim." ifadelerini kullandı. Casillas'ın paylaşımına yorum yapan Barcelona'nın eski kaptanlarından Carles Puyol ise "Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi Iker." diyerek çarpıcı bir açıklamada bulundu. Puyol paylaşımını daha sonra sildi.