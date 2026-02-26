Real Madrid'e Mbappe'den çok kötü haber

Haberler

Güncelleme:
Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, yaşadığı sakatlık nedeniyle iki hafta boyunca maçlarda yer alamayacak. Ancak, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçlarının tarihleri olan 10-11 ve 17-18 Mart'a kadar tedavi sürecinin tamamlanması ve Mbappe'nin maçlara yetişmesi bekleniyor.

Real Madrid'e Fransız yıldızı Kylian Mbappe'den kötü haber geldi. İspanyol basınında yer alan bilgilere göre Mbappe, yaşadığı sakatlık nedeniyle iki hafta sahalardan uzak kalacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE YETİŞMESİ BEKLENİYOR

COPE'un haberine göre Fransız oyuncunun tedavi süreci başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları 10-11 ve 17- 18 Mart tarihlerinde oynanacak. Real Madrid'in bu turda Manchester City veya Sporting ile karşılaşması beklenirken, Mbappe'nin o karşılaşmalara hazır olacağı ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

27 yaşındaki yıldız futbolcu, Real Madrid formasıyla bu sezon 33 maçta görev aldı. Mbappe bu karşılaşmalarda 38 gol atarken 6 da asist yaptı.

