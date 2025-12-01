Haberler

Real Madrid Deplasmanda Girona ile Berabere Kaldı

Güncelleme:
İspanya La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid, Girona ile 1-1 berabere kalarak lider Barcelona'nın 1 puan gerisine düştü. Girona, maçtaki golü Azzedine Ounahi ile bulurken, Real Madrid'in eşitliği sağlaması Kylian Mbappe'nin penaltı golü ile gerçekleşti.

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid, deplasmanda Girona ile 1-1 berabere kaldı.

Municipal de Montilivi Stadı'nda oynanan karşılaşmada, ev sahibi ekip 45. dakikada Azzedine Ounahi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Maçın ikinci yarısına hızla başlayan Real Madrid, 67. dakikada Kylian Mbappe'nin penaltı golüyle beraberliği yakaladı.

Bu sonuçla La Liga'da üst üste 3. kez berabere kalan Real Madrid, 34 puanla lider olan Barcelona'nın 1 puan gerisinde kaldı ve ikinci sıraya geriledi.

Girona ise 12 puanla 18. sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
Haberler.com
