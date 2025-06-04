Real Madrid'den Edin Dzeko bombası

İki sezon boyunca Fenerbahçe'de forma giyen ve Sarı-lacivertlilerden ayrılan Edin Dzeko için çok sürpriz bir gelişme yaşandı.

REAL MADRİD GÜNDEMİNE ALDI

Defansa Central'de yer alan habere göre; Real Madrid, yedek forvet arayışını sürdürürken gündemine Edin Dzeko'yu aldı. İspanyol ekibi, teknik direktör Xabi Alonso'nun takıma yedek bir golcü istemesinin ardından rotayı Dzeko'ya çevirdiği ve yıldız oyuncuya cüzi bir miktar maaş ile 1 sezonluk sözleşme sunacağı kaydedildi.

TALİPLERİ ARTIYOR

Haberde, 39 yaşındaki yıldız ile Real Madrid'in dışında İtalya'dan Bologna ve Como ile birlikte Hırvatistan'dan da Hajduk Split'in ilgilendiği belirtildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de iki sezon boyunca forma giyen Edin Dzeko, sarı-lacivertlilerde 99 maçta 46 gol attı ve 18 asist yaptı.