Real Madrid'den Edin Dzeko bombası

Real Madrid'den Edin Dzeko bombası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yedek forvet arayışlarına başlayan Real Madrid, Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko'yu gündemine aldı. İspanyol devi, yıldız oyuncuya cüzi bir miktar maaş ile 1 sezonluk sözleşme sunacak.

İki sezon boyunca Fenerbahçe'de forma giyen ve Sarı-lacivertlilerden ayrılan Edin Dzeko için çok sürpriz bir gelişme yaşandı.

REAL MADRİD GÜNDEMİNE ALDI

Defansa Central'de yer alan habere göre; Real Madrid, yedek forvet arayışını sürdürürken gündemine Edin Dzeko'yu aldı. İspanyol ekibi, teknik direktör Xabi Alonso'nun takıma yedek bir golcü istemesinin ardından rotayı Dzeko'ya çevirdiği ve yıldız oyuncuya cüzi bir miktar maaş ile 1 sezonluk sözleşme sunacağı kaydedildi.

TALİPLERİ ARTIYOR

Haberde, 39 yaşındaki yıldız ile Real Madrid'in dışında İtalya'dan Bologna ve Como ile birlikte Hırvatistan'dan da Hajduk Split'in ilgilendiği belirtildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de iki sezon boyunca forma giyen Edin Dzeko, sarı-lacivertlilerde 99 maçta 46 gol attı ve 18 asist yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıErkan Arslan:

ULAAAN NEKADAR BOS HABER YAPMAYI SEViYORSUNUZ YAHUUUUU RONALDO DESENiZ HADE TAMAMDA BU FIRRILDAKLI TüPCü MACUUUN AROMALI DEDE DZEKONU REAL MADRiD NAPSIN??? AKIL VAR MANTIK VAR REAL MADRiN öNCE BACAK KADAR FENEViN YEDEKLERDEKi GüLMEZ BEBEYi OYNATSIN ONADA RAZIYIZ

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGoethegitme:

Olm sallamayin la

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli can:

ufak atın da civ civler yesin

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'tan Osimhen müjdesi: Kimseyle vedalaşmadı

Okan Buruk'tan Osimhen müjdesi
Balıkesir Valiliği, bir okulda çiçek hastalığı sebebiyle eğitime ara verildiği iddiasını yalanladı

Eğitime ara verildi iddiası! Valilikten açıklama geldi
Bestemsu Özdemir'den ihanet itirafı! Onları otelde bastım

Çok Konuşulacak ihanet itirafı: Otelde ortak arkadaşımızla bastım
Polis aracından kaçmak istedi, sonu korkunç bitti

Polis aracından kaçmak istedi, sonu korkunç bitti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ata Demirer verdiği kilolarla gündemde

Görenler tanımakta zorlandı! Tatildeki hali şaşırttı
Güney Kore'de Yeni Devlet Başkanı Lee Jae-myung seçildi

Güney Kore'de 12 yıl sonra ilk! İşte ülkenin yeni devlet başkanı
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? Son ankette sürpriz sonuçlar var
Ünlü seslendirme sanatçısı ve oyuncu Jonathan Joss, komşusu tarafından öldürüldü

Ünlü oyuncu komşusu tarafından öldürüldü
Abouabakar'da sürpriz gelişme! Hiç beklenmedik bir yere gidebilir

Kimsenin beklemediği o takıma imza atmanın eşiğinde
Tarihi karar! Futbolda penaltı kuralı resmen değişti

Tarihi karar! Futbolda penaltı kuralı resmen değişti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.