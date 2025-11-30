Haberler

Real Madrid'den binlerce beğeni alan Arda Güler paylaşımı

Güncelleme:
Real Madrid, Arda Güler'in bu sezon yaptığı tüm asistleri kolajlayıp paylaştı. Sosyal medyadan paylaşılan bu video, kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

  • Real Madrid, Arda Güler'in bu sezon yaptığı asistleri içeren bir video hazırladı.
  • Arda Güler bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıktı ve 4 gol, 9 asist yaptı.

Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso önderliğinde gösterdiği performansla beğeni toplayan Arda Güler için sürpriz bir gelişme yaşandı.

REAL MADRID'DEN ARDA'YA ÖZEL VİDEO

Real Madrid, Arda Güler'in bu sezon yaptığı tüm asistleri kolajlayarak özel bir video hazırladı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan bu videoda, milli yıldızımızın milimetrik paslarla hazırladığı goller ön plana çıkarıldı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Kısa süre içerisinde yoğun ilgi alan videoya binlerce beğeni geldi. Taraftarlar, gönderiye birçok yorumda da bulunarak, "Büyü izliyoruz", "Bu çocuk geleceğin Real Madrid efsanesi olacak" ve "Arda'nın pasları sanat eseri gibi" ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkan milli futbolcu, bu maçlarda 4 gol ve 9 asistlik performans sergilemeyi başardı.

Cemre Yıldız
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDeniz Dilara:

Haber Yorumlarıalperen84:

Biz göremedik videoyu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Aras:

Link nerde

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
