Real Madrid'den binlerce beğeni alan Arda Güler paylaşımı

Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso önderliğinde gösterdiği performansla beğeni toplayan Arda Güler için sürpriz bir gelişme yaşandı.

REAL MADRID'DEN ARDA'YA ÖZEL VİDEO

Real Madrid, Arda Güler'in bu sezon yaptığı tüm asistleri kolajlayarak özel bir video hazırladı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan bu videoda, milli yıldızımızın milimetrik paslarla hazırladığı goller ön plana çıkarıldı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Kısa süre içerisinde yoğun ilgi alan videoya binlerce beğeni geldi. Taraftarlar, gönderiye birçok yorumda da bulunarak, "Büyü izliyoruz", "Bu çocuk geleceğin Real Madrid efsanesi olacak" ve "Arda'nın pasları sanat eseri gibi" ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkan milli futbolcu, bu maçlarda 4 gol ve 9 asistlik performans sergilemeyi başardı.