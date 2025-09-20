Haberler

Real Madrid'den 5'te 5

Real Madrid'den 5'te 5
Real Madrid, La Liga'nın 5. haftasında evinde karşılaştığı Espanyol'u 2-0'lık skorla mağlup etti ve 5'te 5 yaptı. Arda Güler, müsabakanın 61. dakikasında Gonzalo'nun yerine oyuna dahil oldu.

La Liga'nın 5. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Espanyol ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Real Madrid, 2-0'lık skorla kazandı.

REAL MADRID RAHAT KAZANDI

Madrid, maçın 22. dakikasında Eder Militao'nun attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Ev sahibi ekip, 46. dakikada Kylian Mbappe'nin kaydettiği golle de skoru 2-0'a getirdi. Mücadelenin geri kalanında başka gol olmayınca Real Madrid, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.

5'TE 5 GELDİ

Bu sonuçla La Liga'da 5'te 5 yapan Real Madrid, yenilgisiz olarak liderliğine devam etti. Ligdeki ilk yenilgisini alan Espanyol ise 10 puanda kaldı.

ARDA GÜLER 61'DE OYUNA GİRDİ

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, müsabakanın 61. dakikasında Gonzalo'nun yerine oyuna dahil oldu.

