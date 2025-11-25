Real Madrid'de Vinicius Junior krizi
Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior, kulüp başkanı Florentino Perez'e sözleşmesini yenilemek istemediğini bildirdi. Yıldız oyuncu, teknik direktör Xabi Alonso ile yaşadığı sorunlar çözülmeden yeni bir kontrat imzalamayacağını dile getirdi.
- Vinicius Junior, Real Madrid ile sözleşmesini yenilemek istemediğini kulüp başkanı Florentino Perez'e iletti.
- Vinicius Junior, teknik direktör Xabi Alonso ile yaşadığı sorunlar çözülmeden yeni sözleşme imzalamayacak.
- Vinicius Junior'ın mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona eriyor.
Real Madrid'de Vinicius Junior, kulüp başkanı Florentino Perez'e sözleşmesini yenilemek istemediğini iletti.
SORUNLAR ÇÖZÜLMEDEN İMZA ATMAYACAK
İngiliz basınında yer alan habere göre Vinicius, teknik direktör Xabi Alonso ile yaşadığı sorunlar çözülmeden İspanyol ekibiyle yeni bir kontrat imzalamayacak. Haberde, Brezilyalı futbolcunun 26 Ekim'de Barcelona'ya karşı oynanan maçın ikinci yarısında oyundan alınmasıyla ikili arasındaki gerginliğin başladığı kaydedildi.
SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERECEK
Barcelona maçı sonrası sosyal medyada yayımladığı özür mesajında Perez'in adını geçiren Vinicius, Alonso'nun adını geçirmemişti. 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyor.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon takımıyla 23 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.