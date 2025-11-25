Haberler

Real Madrid'de Vinicius Junior krizi

Güncelleme:
Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior, kulüp başkanı Florentino Perez'e sözleşmesini yenilemek istemediğini bildirdi. Yıldız oyuncu, teknik direktör Xabi Alonso ile yaşadığı sorunlar çözülmeden yeni bir kontrat imzalamayacağını dile getirdi.

  • Vinicius Junior, Real Madrid ile sözleşmesini yenilemek istemediğini kulüp başkanı Florentino Perez'e iletti.
  • Vinicius Junior, teknik direktör Xabi Alonso ile yaşadığı sorunlar çözülmeden yeni sözleşme imzalamayacak.
  • Vinicius Junior'ın mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona eriyor.

Real Madrid'de Vinicius Junior, kulüp başkanı Florentino Perez'e sözleşmesini yenilemek istemediğini iletti.

SORUNLAR ÇÖZÜLMEDEN İMZA ATMAYACAK

İngiliz basınında yer alan habere göre Vinicius, teknik direktör Xabi Alonso ile yaşadığı sorunlar çözülmeden İspanyol ekibiyle yeni bir kontrat imzalamayacak. Haberde, Brezilyalı futbolcunun 26 Ekim'de Barcelona'ya karşı oynanan maçın ikinci yarısında oyundan alınmasıyla ikili arasındaki gerginliğin başladığı kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERECEK

Barcelona maçı sonrası sosyal medyada yayımladığı özür mesajında Perez'in adını geçiren Vinicius, Alonso'nun adını geçirmemişti. 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla 23 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Fatih Kayalı
Haberler.com / Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Bence Real Madrid in oyuncu değil. İyi adam ama çok bencil. Boş hareketleri çok.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
