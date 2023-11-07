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Real Madrid'de taraftar, Arda Güler için ayaklandı

Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Braga maçı öncesi taraftar, Arda Güler'in oynaması için seferber oldu. Yönetime çağrı yapan taraftarlar, Bellingham'ın dinlendirilmesini yerine de Arda Güler'in formayı giymesini istedi.