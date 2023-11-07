Real Madrid'de taraftar, Arda Güler için ayaklandı
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Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Braga maçı öncesi taraftar, Arda Güler'in oynaması için seferber oldu. Yönetime çağrı yapan taraftarlar, Bellingham'ın dinlendirilmesini yerine de Arda Güler'in formayı giymesini istedi.
Real Madrid'de Rayo Vallecano maçının kadrosuna alınan Jude Bellingham yaşadığı omuz sakatlığına rağmen maça devam etmişti. Eflatun-beyazlılarda taraftarlar, Bellingham'ın dinlendirilmesini ve artık Arda Güler'e formanın verilmesini istiyor.
REAL MADRID TARAFTARI, ARDA'YI İSTİYOR
Real Madrid'in paylaştığı Arda Güler görseline yorumlar yapan taraftarlar, milli yıldızın Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Braga maçında forma giymesini istedi.