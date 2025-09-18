Haberler

Real Madrid'de şok! Arnold'ın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında oynadığı Marsilya maçında sakatlanan Trent Alexander-Arnold, 6 ile 8 hafta arası sahalardan uzak kalacak.

Real Madrid'e UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında oynanan Marsilya maçında sakatlanan İngiliz sağ bek oyuncusu Trent Alexander-Arnold'dan kötü haber geldi.

ARNOLD 6-8 HAFTA YOK

Real Madrid, Trent Alexander-Arnold'ın sol bacak hamstringinde kas yaralanması teşhisi konulduğunu açıkladı. 26 yaşındaki yıldız, 6 ile 8 hafta arasında sahalarda uzak kalacak.

SEZON PERFORMANSI

İspanyol devi Real Madrid'e bu sezon başında Liverpool'dan 75 milyon euro karşılığında transfer olan Arnold, sahaya çıktığı 10 maçta takımını adına 2 asistlik performans sergiledi.

