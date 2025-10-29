Haberler

Real Madrid'de kaos! Xabi Alonso, kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti

İspanya LaLiga'nın 10. haftasında oynanan El Clasico sonrası Real Madrid'de kriz patladı. İddiaya göre teknik direktör Xabi Alonso, oyundan alınmasına tepki gösteren Vinicius Jr'ı soyunma odasında tehdit etti. Haber, İspanyol basınında büyük yankı uyandırırken Real Madrid taraftarları sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

  • Real Madrid, Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.
  • Vinicius Jr, 72. dakikada oyundan alındığını görünce soyunma odasına gitti.
  • Xabi Alonso, Vinicius Jr'ı takım disiplinini bozmakla suçladı ve tekrarlanması halinde kadro dışı bırakılabileceğini söyledi.

Santiago Bernabeu'da oynanan dev karşılaşmada Real Madrid, Barcelona'yı 2-1 mağlup ederek dört maç sonra El Clasico zaferi yaşadı. Mücadelenin golleri Real Madrid adına Mbappe (22. dakika) ve Bellingham (43. dakika)'dan gelirken, Barcelona'nın tek sayısını Fermin Lopez (38. dakika) kaydetti.

Skorun yanı sıra maça damgasını vuran olay ise 72. dakikada yaşandı. Vinicius Jr, değişiklik tabelasında kendi numarasını görünce büyük tepki gösterdi. Brezilyalı yıldız, Alonso'ya öfkeyle bir şeyler söyleyip doğrudan soyunma odasına gitti.

İSPANYA'DA GÜNDEMİ SARSAN İDDİA

Footmercato'nun haberine göre, soyunma odasında tansiyon daha da yükseldi. İddiaya göre Xabi Alonso, tepkisini sürdüren Vinicius Jr'a karşı sert bir çıkış yaparak oyuncusunu "açıkça tehdit etti." Haberde, Alonso'nun yıldız ismi "takım disiplinini bozmakla" suçladığı ve bu davranışın tekrarlanması halinde kadro dışı bırakılabileceğini söylediği öne sürüldü.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK ŞAŞKINLIK

Real Madrid taraftarları sosyal medyada ikiye bölündü. Bazı taraftarlar Alonso'yu "disiplini koruduğu" için desteklerken, diğer bir kesim ise "Vinicius'un haksızlığa uğradığını" savundu. Özellikle X kullanıcıları arasında "Alonso krizi yönetemedi" ve "Vinicius gibi bir yıldızı tehdit etmek kabul edilemez" yorumları öne çıktı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Real Madrid cephesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak kulüp kaynaklarına yakın basın organları, olayın soyunma odasında "kısa süreli bir gerginlik" olarak nitelendirildiğini ve tarafların durumu büyütmeden sonlandırmaya çalıştığını aktardı.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Ne tehdidi yahu , adam otoritesini sağlama alıyor. En iyi topçu da olsan , takımı kurana , liste hazırlayana biat edeceksin. Gerisi hikaye

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
