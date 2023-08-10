Real Madrid'de deprem! Thibaut Courtois'nın çapraz bağı koptu

Real Madrid'in başarılı kalecisi Thibaut Courtois'nın sol diz ön çapraz bağı kopma tehlikesiyle karşı karşıya. Belçikalı kaleci, bu durum sebebiyle ameliyat masasına yatacak ve uzun bir süre sahalardan uzak kalacak. Courtois'nın sakatlığı, Real Madrid için büyük bir kayıp anlamına geliyor.