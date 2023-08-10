Real Madrid'de deprem! Thibaut Courtois'nın çapraz bağı koptu
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Real Madrid'in başarılı kalecisi Thibaut Courtois'nın sol diz ön çapraz bağı kopma tehlikesiyle karşı karşıya. Belçikalı kaleci, bu durum sebebiyle ameliyat masasına yatacak ve uzun bir süre sahalardan uzak kalacak. Courtois'nın sakatlığı, Real Madrid için büyük bir kayıp anlamına geliyor.
İspanya La Liga takımlarından Real Madrid, tecrübeli file bekçisi Thibaut Courtois'nın antrenmanda sol diz ön çapraz bağının yırtıldığını ve oyuncunun ameliyat edileceğini açıkladı.
AMELİYAT MASASINA YATACAK
Real Madrid'e, Thibaut Courtois'dan kötü haber geldi. İspanyol temsilcisi, antrenmanda sakatlanan 31 yaşındaki kalecinin sol diz ön çapraz bağının yırtıldığını belirtti. Belçikalı futbolcunun önümüzdeki günlerde ameliyat edileceği bildirildi. Madrid ekibinde milli futbolcu Arda Güler de geçtiğimiz ay menisküs sakatlığı yaşamıştı.