Real Madrid'de Benzema etkisi artarak devam ediyor

İspanyol ekibi Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında dün Real Madrid'in deplasmanda Chelsea'yi 3-1 mağlup ettiği maçta hat-trick yaparak takımını sırtlayan isim oldu. Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde 82 gole ulaşmış oldu. Bu sezon şubat ayından bu ayana UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda deplasmandaki PSG maçı haricinde her kulvarda ve her maçta gol atmayı başaran yıldız oyuncu, aynı maçın rövanşında PSG karşısında hat-trick yaparak takımına çeyrek finale çıkarmıştı. Benzema, ligde 26 maçta 24 gol 11 asist; Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta 11 gol 1 asist ile altın çağını yaşıyor. Futbol kariyerindeki en gollü sezonlarından birini yaşayan Fransız, henüz sezon bitmeden toplamda 36 maçta 37 gol, 13 asiste ulaşarak kariyerinin en golcü sezonunu yaşıyor.Futbola doğup büyüdüğü Fransa'nın Lyon şehrinde bulunan Bron Terraillon takımında başlayan Cezayir asıllı Fransız futbolcu, 1996 yılında Lyon'un çatısı altında profesyonel futbol yaşantısına adım attı. Benzema, Fransa'da 4 yıl şampiyonluk sevinci yaşadı ve ayrıca 2007-2008 sezonunu da gol kralı olarak tamamladı. Fransız golcü, Lyon ile çıktığı 148 maçta 66 kez fileleri havalandırdı. 2009 yılında 35 milyon Euro karşılığında İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Benzema, 13 sezondur formasını terlettiği Madrid ekibiyle ise 595 maçta attığı 316 gol, 157 asist ile kulüp tarihinde yerini şimdiden aldı. 34 yaşında üst düzey performansı ile göz dolduran Benzema, Fransa Milli Takımı'yla ise 94 maçta 36 kez fileleri havalandırdı.