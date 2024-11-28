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Real Madrid dağıldı: İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

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Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta müsabakaları sona erdi. 9 maçta toplam 5 Türk futbolcunun sahne aldığı gecede alınan sonuçları sizin için derledik...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun beşinci haftasında bu gece 9 maç yapıldı.

5 TÜRK SAHNE ALDI

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Liverpool karşısında deplasmanda oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıktı ve 57. dakikaya kadar oyunda kaldı.

Benfica forması giyen milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Monaco deplasmanında ilk 11'de oynadı. Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Aston Villa deplasmanında ilk 11'de yer aldı ve 82. dakikada oyundan çıktı.

Sturm Graz forması giyen milli futbolcu Erencan Yardımcı ise konuk ettikleri Girona'yı 1-0 yendikleri maçta 65. dakikada oyuna girdi.

Gecenin sonuçları şöyle;

  • Kızılyıldız (Sırbistan)-Stuttgart (Almanya): 5-1
  • Sturm Graz (Avusturya)-Girona (İspanya): 1-0
  • Liverpool (İngiltere)-Real Madrid (İspanya): 2-0
  • PSV (Hollanda)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 3-2
  • Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Borussia Dortmund (Almanya): 0-3
  • Celtic (İskoçya)-Club Brugge (Belçika): 1-1
  • Monaco (Fransa)-Benfica (Portekiz): 2-3
  • Aston Villa (İngiltere)-Juventus (İtalya): 0-0
  • Bologna (İtalya)-Lille (Fransa): 1-2
Real Madrid dağıldı: İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHAK SİZİNDİR:

haberler.com ardalı real dağıldı yazamadın mı :) komikler sizi ilk 11de ve Liverpoola karşı oynadı ee sonuç ilk ve son 11de başladı realde .

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Haber YorumlarıJokerAllame:

psv 87. dakika da 2.0 gerideydi ozetini izleyin efsane

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