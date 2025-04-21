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Real Madrid, Athletic Bilbao'yu Son Dakika Golüyle Yendi

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İspanya 1. Futbol Ligi'nde Real Madrid, Athletic Bilbao'yu 90+3. dakikada Federico Valverde'nin attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle Madrid ekibi, lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde zirve takibini sürdürdü.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) 32. hafta müsabakasında Real Madrid, evinde Athletic Bilbao'yu son dakika golüyle yendi.

Arda Güler'in 78. dakikada Luka Modric'in yerine oyuna dahil olduğu maçta, Real Madrid, Santiago Bernabeu'da 82. dakikada Vinicius Jr. ile ağları bulsa da gol VAR tarafından iptal edildi.

Madrid ekibine, kritik galibiyeti Federico Valverde'nin 90+3. dakikada ceza sahasının uzak köşesinden attığı şık gol getirdi.

Bu skorla Real Madrid, 73 puana sahip lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde zirve takibini sürdürdü.

Athletic Bilbao ise 57 puanla 4. sırada yer aldı.

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Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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