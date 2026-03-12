Haberler

Real Madrid, Manchester City'i 3-0 mağlup etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid, Arda Güler'in 70 dakikada forma giydiği karşılaşmada Manchester City'yi 3-0 yendi. Galibiyetin gollerini Federico Valverde kaydetti.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları bugün oynanan 4 karşılaşma ile tamamlandı. Milli oyuncu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, sahasında konuk ettiği Manchester City'i 3-0 mağlup ederek tur kapısını araladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları tamamlandı. Milli oyuncu Arda Güler'in formasını giydiği İspanyol ekibi Real Madrid, evinde İngiliz temsilcisi Manchester City'i konuk etti. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetti. Real Madrid, baskın götürdüğü mücadeleden 3-0 galip ayrılarak avantajı elde etti. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 20, 27 ve 42'nci dakikalarda Federico Valverde kaydetti. Mücadelenin 57'nci dakikasında ev sahibi ekipte Vinicius Jr penaltıdan yararlanamadı. Öte yandan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli oyuncu Arda Güler, 70 dakika sahada kaldı.

Bu eşleşmenin rövanşı 17 Mart Salı günü TSİ 23.00'te Manchester City'nin ev sahipliğinde Etihad Stadyumu'nda oynanacak.

Günün diğer maçlarında alınan skorlar şu şekilde:

Bayer Leverkusen - Arsenal: 1-1

Bodo/Glimt - Sporting CP: 3-0

PSG - Chelsea: 5-2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı

Hem Rusya hem de Çin sırtını döndü! İran'a bir darbe de BM'den
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı

Pezeşkiyan'dan ateşkes için üç şart! Gözler şimdi Trump'ta
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi

Beklenen veri açıklandı, altın için dananın kuyruğu koptu
Dün gece yaşanan tarihi zaferin bedeli

Tarihi zaferin bedeli
Devrim Muhafızları komutanı, İran'ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun

İran'ın hiç bilinmeyen füzesi ilk kez açıklandı: Dikkatli olun
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı

Pezeşkiyan'dan ateşkes için üç şart! Gözler şimdi Trump'ta
Göztepe serbest düşüşte! Hedefleri ilk 3 iken bir anda tepetaklak oldular

Bir takım 1 ayda nasıl bu hale gelebilir?
Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının altından vahşet çıktı

Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının altından vahşet çıktı