Real Madrid, Arda Güler için kararını verdi! Daha dünya devinin formasını giyemeden talibi çıktı

Sakatlığı sonrası sahalara dönmek için gün sayan Arda Güler için Real Madrid'in kapısı sürpriz bir teklifle çalındı. Real Betis, 18 yaşındaki futbolcuyu oynatma garantili olarak kiralamak istedi. Ancak Real Madrid, teknik direktör Ancelotti'nin talimatı doğrultusunda Arda Güler'e gelen teklifi reddetti.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve antrenmandaki performansıyla kısa sürede kendini ispatlayan Arda Güler, talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. Ameliyat olan genç yıldız artık sahalara dönmek için gün sayarken, Real Betis sürpriz bir teklifte bulundu. 18 yaşındaki futbolcuyu ilk 11 garantili kiralamak isteyen Betis'in talebi reddedildi.

ANCELOTTİ İZİN VERMEDİ

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler ile takıma katıldığı günden bu yana yakından ilgileniyor. İtalyan hocanın, 18 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmasını istemediği için transferin gerçekleşmediği belirtildi.

SAHALARA DÖNMESİNE AZ KALDI

Diz sakatlığı yaşayan Arda Güler'in sahalara dönüş tarihi de yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Genç futbolcunun, eylül ayının sonuna doğru forma şansı bulması bekleniyor