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Real Madrid, Arda Güler'e öfkesinin bedelini ödetiyor! Bavulunu topladı

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Arda Güler'in Almeria maçında oyuna alınmadığı için teknik direktör Ancelotti'ye gösterdiği tepki büyük ses getirdi. İtalyan hocanın bu tür davranışları kabul etmediği bilinirken, genç yıldızın yaz transfer döneminde 1 yıllığına Real Sociedad'a kiralanması gündemde.

Real Madrid'de sakatlığını atlatmasına rağmen süre alamayan Arda Güler, son Almeria maçında Ancelotti'ye tepki göstermişti. Eflatun-beyazlılar, yaz transfer döneminde genç yıldızı Real Sociedad'a kiralamayı düşünüyor.

ANCELOTTI, ARDA'NIN TAVRINDAN RAHATSIZ

El Gol Digital'de yer alan habere göre; Ancelotti, Arda Güler'in maça alınmadığı için yeleğini fırlatarak tepkisini göstermesinden hoşnut değil. Ara transfer döneminde takımdan kimsenin ayrılmasını istemeyen İtalyan hoca, yazın genç yıldızın Real Sociedad'a kiralanması için rapor vermeye hazırlanıyor.

Real Madrid, Arda Güler'e öfkesinin bedelini ödetiyor! Bavulunu topladı

ARDA GÜLER İÇİN EN UYGUN SEÇENEK SOCIEDAD

Özellikle son yıllarda Odegaard ve Kubo gibi genç yıldızları parlatan Sociedad'ı Arda Güler için uygun bir kulüp olarak gören Real Madrid, genç yıldızın biraz daha pişerek mental olarak da Real Madrid'de oynayabilecek seviyeye gelmesini istiyor.

Real Madrid, Arda Güler'e öfkesinin bedelini ödetiyor! Bavulunu topladı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Arda Güler Spor Haberler

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Yorumlar (34)

Fatih :

ancolotti sen istediğin kadar kudur. Arda nın yolu açık bu işin sonunda madrid pişman olacak.

130
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yanıtYanıtla
Azad Askan:

Hahahahaha gecede uyumuyacaklar ah arda vah arda biz ne ettik sana diyecekler ...BEKLE KİMSEYE DEME

yanıt76
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süleyman koç:

heee acelottı ardayı çekemiyor yanii... kendisine rakip olarak görüyor demek...hımm ah arda ah sendeki bu yetenek yüzünden oynatılmıyorsun ... ancelotti seni çekemiyor diye oynatmıyor

yanıt39
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Mustafa Temel:

Madrid pişman olacak. Ancelottiiiiii.

yanıt6
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Ersan ŞEN:

Kalacaktın Bir sene daha Fenerbahçe de

233
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yanıtYanıtla
BUĞRA EMRECİKSİN:

Alt tarafı top oynayan bir çocuk ne kadar büyüttünüz be kardeşim sanki evrenin sırrını çözdü, sanki atomu parçaladı...

yanıt301
yanıt34
Mustafa taş:

Galatasaraylisin galiba

yanıt40
yanıt116
Abdullah Arslan:

Lan oğlum cocuk oyunu mu Orayı Türkiye mi zannet tin

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yanıtYanıtla
SadeVatandaş:

Bilerek mobbing yaparak hata yapmasını sağlamaya çalışıyorlar.

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yanıtYanıtla
süleyman koç:

sebeb?? okadar para verip, dur şu çocuk çok yetenekli biz alalım, yedek bırakalımda sönsün mü diyorlar

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