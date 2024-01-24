Real Madrid, Arda Güler'e öfkesinin bedelini ödetiyor! Bavulunu topladı

Real Madrid'de sakatlığını atlatmasına rağmen süre alamayan Arda Güler, son Almeria maçında Ancelotti'ye tepki göstermişti. Eflatun-beyazlılar, yaz transfer döneminde genç yıldızı Real Sociedad'a kiralamayı düşünüyor.

ANCELOTTI, ARDA'NIN TAVRINDAN RAHATSIZ

El Gol Digital'de yer alan habere göre; Ancelotti, Arda Güler'in maça alınmadığı için yeleğini fırlatarak tepkisini göstermesinden hoşnut değil. Ara transfer döneminde takımdan kimsenin ayrılmasını istemeyen İtalyan hoca, yazın genç yıldızın Real Sociedad'a kiralanması için rapor vermeye hazırlanıyor.

ARDA GÜLER İÇİN EN UYGUN SEÇENEK SOCIEDAD

Özellikle son yıllarda Odegaard ve Kubo gibi genç yıldızları parlatan Sociedad'ı Arda Güler için uygun bir kulüp olarak gören Real Madrid, genç yıldızın biraz daha pişerek mental olarak da Real Madrid'de oynayabilecek seviyeye gelmesini istiyor.