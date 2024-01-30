Real Madrid antrenmanında yer yerinden oynadı! Arda Güler'in yaptıkları Modric'i çılgına çevirdi
Real Madrid'in son antrenmanında Arda Güler'in peş peşe golleri ve asistleri sonrası Luka Modric adeta çılgına döndü. İdmanda Arda'ya rakip olan Modric, takım arkadaşlarına Arda'yı tutmadıkları için bağırırken, "Lanet olsun sol ayağını daha iyi kapatmalıyız" dedi.
Getafe ile La Liga'da oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Real Madrid'in antrenmanında Arda Güler'in etkili oyunu Luka Modric'i çılgına çevirdi.
ARDA GÜLER DÖKTÜRDÜ
Defensa Central'in haberine göre, antrenmanda yapılan çift kale maçta Luka Modric'in takımına karşı mücadele veren takımda olan Arda Güler, etkili oyunuyla sahaya damga vurdu.
MODRIC ÇILGINA DÖNDÜ
Arda'nın gol ve asistlerine karşı koyamayan Luka Modric, en sonunda "Lanet olsun sol ayağını daha iyi kapatmalıyız" diye arkadaşlarına bağırdı.