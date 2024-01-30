Üye Girişi
Haberler

Real Madrid antrenmanında yer yerinden oynadı! Arda Güler'in yaptıkları Modric'i çılgına çevirdi

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Real Madrid'in son antrenmanında Arda Güler'in peş peşe golleri ve asistleri sonrası Luka Modric adeta çılgına döndü. İdmanda Arda'ya rakip olan Modric, takım arkadaşlarına Arda'yı tutmadıkları için bağırırken, "Lanet olsun sol ayağını daha iyi kapatmalıyız" dedi.

Getafe ile La Liga'da oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Real Madrid'in antrenmanında Arda Güler'in etkili oyunu Luka Modric'i çılgına çevirdi.

ARDA GÜLER DÖKTÜRDÜ

Defensa Central'in haberine göre, antrenmanda yapılan çift kale maçta Luka Modric'in takımına karşı mücadele veren takımda olan Arda Güler, etkili oyunuyla sahaya damga vurdu.

MODRIC ÇILGINA DÖNDÜ

Arda'nın gol ve asistlerine karşı koyamayan Luka Modric, en sonunda "Lanet olsun sol ayağını daha iyi kapatmalıyız" diye arkadaşlarına bağırdı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Real Madrid Arda Güler Futbol Spor Haberler

1000

Yorumlar (1)

Tutankamon Hoca:

Sonuc son 4 dk oynatmıyor bile Fenerin ahını aldı Arda yüzün gülmezx senin şampiyon yapıp gidecketin Fenerşi Şansa şan şöhretse şöhret paraysa para

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title