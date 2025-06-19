Real Madrid, Al Hilal ile 1-1 Beraber Kaldı
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'ndaki ilk maçında Real Madrid, Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal ile 1-1 berabere kaldı. Real Madrid'in golünü Gonzalo Garcia, Al Hilal'in golünü ise Ruben Neves penaltıdan kaydetti. Arda Güler, maçın ikinci yarısında oyuna girdi.
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda İspanyol temsilcisi Real Madrid, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile 1-1 berabere kaldı.
ABD'nin Miami kentindeki Hord Rock Stadı'nda oynanan H Grubu ilk maçında Real Madrid ile Al Hilal karşılaştı.
Real Madrid'in golünü 34. dakikada Gonzalo Garcia atarken, Al Hilal'in golünü ise 41. dakikada penaltıdan Ruben Neves kaydetti.
İspanyol ekibinde forma giyen milli futbolcu Arda Güler, maçın ikinci yarısında görev aldı.
Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor