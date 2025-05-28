Real Betis, UEFA Konferans Ligi Finalinde Chelsea'yi İlk Yarıda Geride Bıraktı

Real Betis, UEFA Konferans Ligi Finalinde Chelsea'yi İlk Yarıda Geride Bıraktı
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Real Betis, UEFA Konferans Ligi finalinde Chelsea karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 9. dakikada Ezzalzouli'nin attığı golle öne geçen Real Betis, ikinci gole de yaklaştı fakat Chelsea kalecisi Jorgensen, önemli kurtarışlar yaptı.

Stat: Wroclaw

Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo (Bosna Hersek)

Real Betis : Adrian, Sabaly, Bartra, Natan, Rodriguez, Fornals, Isco, Cardoso, Anthony, Bakambu, Ezzalzouli

Chelsea : Jorgensen, Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella, Fernandez, Caicedo, Madueke, Neto, Palmer, Jackson

Gol: Dk. 9 Ezzalzouli ( Real Betis )

UEFA Konferans Ligi finalinde Real Betis, Chelsea karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

9. dakikada Real Betis 1-0 öne geçti. Chelsea savunmasının hatasında topu kapan Isco, ceza yayı önüne gelip soldan atağa katılan Ezzalzouli'ye pasını aktardı. Bu futbolcu, ceza sahasın sol çaprazından yerden çektiği şutta topu kaleci Jorgensen'in solundan filelere gönderdi.

13. dakikada Real Betis ikinci gole çok yaklaştı. Bakambu'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Bartra, kalecinin önde olduğunu görünce bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Jorgensen son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çelmeyi başardı.

21. dakikada Real Betis net fırsattan yararlanamadı. Sol kanatta topla buluşan Ezzalzouli, iki rakibinden sıyrılıp kale sahası önü sol çaprazına geldi. Bu futbolcu, penaltı noktası üzerine hareketlenen Cardoso'ya pasını aktardı. Cardoso'nun yakın mesafeden şutunda, Badiashile son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

Real Betis, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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