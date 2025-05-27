Real Betis, UEFA Konferans Ligi Finali'ne Hazır
İspanyol temsilcisi Real Betis, Chelsea ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi finali öncesi hazırlıklarını Wroclaw Stadı'nda tamamladı. Teknik direktör Manuel Pellegrini'nin yönetiminde yapılan idmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
UEFA Konferans Ligi finalinde yarın İngiliz ekibi Chelsea ile karşılaşacak İspanyol temsilcisi Real Betis, hazırlıklarını tamamladı.
Polonya'nın Wroclaw kentinde bulunan Wroclaw Stadı'ndaki antrenman, teknik direktör Manuel Pellegrini yönetiminde gerçekleştirdi.
Şilili teknik adam, idman öncesinde futbolcularla kısa toplantı yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan, istasyon, top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.
Real Betis ile Chelsea'nin karşılaşacağı UEFA Konferans Ligi final maçı, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor