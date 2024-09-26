Üye Girişi
Haberler

Razvan Lucescu: "Galatasaray taraftarı önünde oynadığı için şanslıydı"

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, Galatasaray'a 3-1 yenildikleri UEFA Avrupa Ligi maçının ardından açıklamalarda bulundu. Taraftarın avantajına dikkat çeken Lucescu, skorun daha farklı olabileceğini ifade etti ve pozisyonları değerlendiremediklerini belirtti.

- Razvan Lucescu: "Galatasaray taraftarı önünde oynadığı için şanslıydı"

İSTANBUL - Galatasaray'ın taraftarı önünde oynadığı için şansı olduğunu söyleyen PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, "Evimizde rövanş oynamayı isterdim. Taraftarımız önünde daha farklı bir skorla ayrılacağımızı düşünüyorum. Buradan da iyi bir skorla ayrılacağımızı umuyordum" dedi.

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Yunan temsilcisi PAOK, deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, "Fırsatları iyi değerlendiremedik. Ofsayt bayrağı kalktı bir pozisyonda ama ofsayt değildi. Yakaladığında atacaksın. Pozisyonları değerlendirmezsen rakibin öz güvenini yıkamazsın. Daha iyi değerlendirseydik pozisyonları iyi olabilirdi. İlk yarıdaki pozisyonları daha iyi değerlendirmeliydik" ifadelerini kullandı.

"Daha baskılı oynamalıydık"

Müsabakaya öz güvenli başladıklarını aktaran Lucescu, "İlk yarıyı daha iyi değerlendirmeliydik. Oyuncular performansını artırarak ilerlemişti. Biz kolay pozisyonları kaçırınca Galatasaray'a şans verdik. Daha baskılı oynamalıydık. Öz güvenli de başladık aslında. Bu tarz karşılaşmalar bize tecrübe kazandıracaktır ve Yunanistan'da oynayacağımız maçlarda işimize yarayacaktır" şeklinde konuştu.

"Galatasaray ile evimizde rövanş oynamayı isterdim"

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın kaliteli futbolculara sahip olduğunu dile getirerek, "Kenarlardan ortaya iyi atış yaptıkları için bu maçı kazandılar. Kendi evlerinde oynadılar, onlar için bu bir avantajdı. Galatasaray'dan daha düşük seviyede oynadığımızı düşünmüyorum. Galatasaray ile evimizde rövanş oynamayı isterdim. Taraftarımız önünde daha farklı bir skorla ayrılacağımızı düşünüyorum. Buradan da iyi bir skorla ayrılacağımızı umuyordum" cümlelerine yer verdi.

"Galatasaray iyi bir dönemden geçiyor"

Galatasaray'ın iyi bir dönemden geçtiğine ve özgüveninin yüksek olduğuna vurgu yapan Razvan Lucescu, "Fenerbahçe maçını kazandıktan sonra daha da özgüvenleri artmış olabilir. Kolay bir maç değildi. İyi pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. Bunları değerlendirmeyince kazanmak zor oluyor. Galatasaray taraftarı önünde oynadığı için şanslıydı. Biz de kazanmak için her şeyi yaptık" diye konuştu.

Razvan Lucescu:
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UYGAR AYDIN - Spor

Galatasaray Politika Futbol Spor Paok

Erdoğan'dan dikkat çeken adım! Biden'ın yemeğine katılmaktan vazgeçti, direk yurda dönüyor

Erdoğan Biden'ın yemeğine katılmaktan vazgeçti

 Alın size bir vukuat daha! Polislere silah doğrulttu vatandaşı tehdit etti aldığı cezaya bakın

Polislere silah doğrulttu vatandaşı tehdit etti aldığı cezaya bakın

 Cansız bedeni çöpte bulunan bebekle ilgili kahreden gerçek

Cansız bedeni çöpte bulunan bebekle ilgili kahreden gerçek
Yunan unsurları taciz ateşi açtı, sahil güvenliği görünce böyle kaçtı

Yunan unsurları taciz ateşi açtı, sahil güvenliği görünce böyle kaçtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB burs başvurusu başladı mı? İBB burs başvurusu nasıl yapılır? Kılıç balığı yenir mi? Kılıç balığı helal mi, haram mı? Bursa elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Yıldırım, Nilüfer, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Şehitkamil, Araban, Nizip elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Karşıyaka, Çiğli, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Akhisar, Salihli, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 26-27 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Akşehir, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Alanya, Serik, Manavgat elektrik kesintisi İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 26 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 26 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Adana elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Seyhan, Kozan, Karataş elektrik kesintisi ne zaman biter?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });