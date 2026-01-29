Rayan Cherki: Galatasaray çok iyi bir takım

Haberler

Manchester City forması giyen Rayan Cherki, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın iyi bir takım olduğunu söyleyen Cherki, "Galatasaray çok iyi bir takım. Bu yüzden gururluyuz. İyi bir maç çıkardık, kazandık. Bu bizim için çok önemliydi." dedi.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 8'nci ve son hafta mücadelesinde Galatasaray, Manchester City'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Manchester City forması giyen Rayan Cherki, Galatasaray maçının ardından konuştu.

''GALATASARAY ÇOK İYİ BİR TAKIM''

Galatasaray'ın gücünden bahseden Fransız oyuncu Cherki, "Galatasaray çok iyi bir takım. Bu yüzden gururluyuz. İyi bir maç çıkardık, kazandık. Bu bizim için çok önemliydi." dedi.

''BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM''

Sözlerine devam eden Rayan Cherki, "Çok gurur duyuyorum, en iyi kulüplerden birinde oynuyorum ve burada olduğum için çok mutluyum." yorumlarında bulundu.

